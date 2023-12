DUG-Vorsitzende Vyhovska zur Eröffnung

per Mail teilen

Das deutsch-ukrainische Kulturzentrum in Freiburg ist eröffnet. Zum Start am Samstagabend gab es eine Eröffnungsfeier in der Innenstadt.

Den Auftakt macht die Fotoausstellung "Ukraine - Leben im Krieg". Neben Ausstellungen gibt es psychologische Trainings für Geflüchtete, verschiedene Workshops, einen Chor und eine ukrainische Samstagsschule. Dazu die Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Gesellschaft, Oksana Vyhovska: