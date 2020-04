per Mail teilen

Wissenschaftler der Universität und der Fortlichen Versuchsanstalt Freiburg haben einen Duftstoff entwickelt, der den Borkenkäfer von den Bäumen fern halten soll. In Wäldern wird jetzt seine Wirksamkeit getestet.

Seit fast drei Jahren schon sind Waldbesitzer und Förster in Baden-Württemberg im Katastrophenmodus: Trockenheit, Borkenkäfer, Stürme - ein Teufelskreis, aus dem es scheinbar kein Entrinnen mehr gibt. Doch jetzt haben Wissenschaftler der Universität Freiburg einen Versuch gestartet, der Hoffnung macht. Sie wollen den Borkenkäfer quasi mit den eigenen Waffen schlagen: mit Duftstoffen.

Dauer 1:29 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Duftstoff soll Wälder vor Borkenkäfer schützen Trockenheit und Wärme lassen die Borkenkäfer in Baden-Württemberg ausfliegen. Um die Bäume vor dem Parasit zu schützen, testet man im Landkreis Waldshut einen Duftstoff, der die Tiere vertreiben soll.

Ein Beitrag von Christof Gerlitz. Video herunterladen (3,5 MB | MP4)

Kleine braune Häufchen auf der Rinde: Bohrmehl. Ein sicheres Zeichen dafür, dass der Borkenkäfer Einzug gehalten hat. Förstern treibt so etwas den Angstschweiß auf die Stirn. Nur wenige Meter entfernt ein anderer Baumstamm, ein anderes Testfeld, diesmal ohne Bohrlöcher. Hier hat sich noch kein Borkenkäfer zu schaffen gemacht. Zumindest bei diesem Baum entfaltet die Duftstoff-Paste also ihre Wirkung. Was von weitem aussieht wie die Exkremente eines Fuchses, sind künstliche Duftstoffe, die den Borkenkäfer abschrecken.

Diese Duftstoff-Paste signalisiert dem Borkenkäfer: Dieser Baum ist bereits stark besiedelt. Das schreckt ihn ab. SWR

"Es ist eine Duftglocke darüber, die natürliche Duftglocken imitiert. Die anfliegenden Käfer wissen, scheinbar, der Baum ist voll besetzt. Es ist nicht mehr gut, dahin zu gehen. Und dann bleiben die weg. Und wie wir sehen, sie bleiben weg." Tim Burzlaff, Professur für Forstzoologie und Entomologie an der Universität Freiburg

Ihn weglocken vom toten Sturmholz, wo er leichtes Spiel hat und ideale Brutbedingungen findet: Das ist das Ziel des Duftstoff-Experiments. In der Hoffnung, dass sich gesunde Bäume gegen seinen Angriff ausreichend wehren können.

In den USA ist ein solcher Duftstoff bereits auf dem Markt. Die Freiburger Wissenschaftler gehen davon aus, dass ein Zulassungsverfahren für Europa bis zu fünf Jahre dauern könnte.