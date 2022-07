Dufry und Autogrill wollen fusionieren

Der Basler Duty-Free-Shop-Betreiber "Dufry" und der italienische Autobahnraststätten-Konzern wollen fusionieren, wie beide Unternehmen in der Nacht auf Montag mitteilten. Dadurch soll in Basel einer der weltweit größten Anbieter von Reisebedarf entstehen mit einem Umsatz von 13 Milliarden Euro. Die italienische Firma "Edizione", Mehrheitsaktionär bei Autogrill, will zunächst alle ihre Aktien am Basler Duty-Free-Shop-Betreiber "Dufry" verkaufen und später am fusionierten Unternehmen rund ein Viertel aller Aktien halten. Hinter der Firma "Edizione" steht die italienische Milliardärsfamilie "Benetton", die für ihre Modeläden bekannt ist. Durch die Fusion sollen jährliche Kosten von 85 Millionen Euro Euro eingespart werden. Die Behörden müssen dem Geschäft noch zustimmen.