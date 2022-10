Handwerkskammer Freiburg zeichnet düsteres Zukunftsbild

Die südbadischen Handwerksbetriebe leiden zunehmend unter den Auswirkungen der Coronapandemie und des Kriegs in der Ukraine. Die Kammer fordert schnelle Hilfe von der Politik.

Die Handwerkskammer Freiburg hat düstere Aussichten für ihre Mitglieder gezeichnet. Angesichts von Lieferengpässen und explodierenden Energiekosten seien bereits Betriebe in ihrer Existenz bedroht.

„Es brennt bei uns, die Aussicht ist schlecht.“

Es gäbe eine multiple Krisensituation, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung der Konjunkturentwicklung in Südbaden diesen Herbst. Lieferketten von Baustoffen seien wegen des Kriegs in der Ukraine gestört. Die Auftragsbücher im Baugewerbe seien zwar voll, aber Baustellen müssten schon eingestellt werden, weil kein Material kommt. Betriebe im Bereich Rohbau meldeten bereits Kurzarbeit an, das sei noch nie dagewesen, so die Handwerkskammer Freiburg.

Besonders hart von den explodierenden Energiekosten sind Handwerksbetriebe im Lebensmittelsektor betroffen, berichtet die Handwerkskammer Freiburg, wie Bäckereien und Fleischereien. Die Preise könnten hier nicht einfach an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden, heißt es. Deshalb sehen sich einige bereits in ihrer Existenz bedroht.

Handwerksammer Freiburg fordert Strompreisbremse

Um diesen Betrieben zu helfen, die viel Energie für die Herstellung ihrer Produkte benötigen, fordert die Handwerkskammer Freiburg nun auch eine Strompreisbremse. Außerdem müsse es so schnell wie möglich entbürokratisierte finanzielle Hilfen geben. Gedacht ist an die Stundung von Steuerzahlungen oder die Aussetzung der Mehrwertsteuer-Vorauszahlungen.