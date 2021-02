per Mail teilen

Wer aus einem sogenannten Hochinzidenzgebiet nach Deutschland einreisen will, muss einen Corona-Test dabei haben, der maximal 48 Stunden alt sein darf. Davon betroffen sein, könnten schon bald tausende französische Pendler beispielsweise aus Colmar, Sélestat oder Straßburg. Denn es verdichten sich die Hinweise, dass Frankreich bald in die Gruppe der Hochinzidenzländer eingeordnet wird. Politiker in der Region fürchten ein Chaos im Grenzverkehr oder noch schlimmer: dass der Grenzverkehr zum Erliegen kommt.