Bei einer Kontrolle in einem ICE nach Basel haben Zöllner auf Höhe Bad Krozingen einen Drogenkurier entdeckt. Abführtabletten im Geldbeutel des Mannes näherten bei den Zöllnern den Verdacht, dass der 32-jährige Drogen in seinem Körper transportieren könnte. Röntgenaufnahmen in einer Freiburger Klinik zeigten, dass der Mann in seinem Darm vierzehn Gummipäckchen mit insgesamt 140 Gramm Kokain hatte. Das Kokain hätte einen Straßenverkaufswert von rund 10.000 Euro. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.