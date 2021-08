Die aktuelle Flutkatastrophe fordert soziale und psychologische Betreuung. Die leistet ein speziell geschultes Team des DRK Südbaden in der Eifel.

Insgesamt 28 ehrenamtliche Einsatzkräfte des DRK-Kreisverbandes Freiburg und des Malteser Hilfsdienstes sind derzeit in der Eifel in jenen Orten, die vom Hochwasser besonders geschädigt wurden. Auch ein spezieller DRK Notfall-Krankenwagen aus Oberried wurde dorthin geschickt. Die ehrenamtlichen Helfer unterstützen etwa die Verlegung von Patienten einer durch Wasserschäden zerstörten Klinik. Auch ein speziell geschultes Team des DRK-Südbaden ist seit vier Tagen in der Eifel, um Hinterbliebenen und erschöpften Helfern sozialen und psychologischen Beistand zu geben. Mit im Team ist Eva-Maria Münzer, die im SWR vom Einsatz berichtet.

Das Interview mit Eva-Maria Münzer hier zum Nachhören:

Bergwacht Schwarzwald unterstützt DRK-Kollegen vor Ort

Weitere Einsatzkräfte aus Südbaden waren am Wochenende in die Hochwassergebiete nach Rheinland-Pfalz aufgebrochen. Das Deutsche Rote Kreuz mit seinem Notfall-Krankenwagen und dem Kriseninterventions-Team aus Offenburg für die psychosoziale Akuthilfe wird unterstützt von Kräften der Bergwacht Schwarzwald. Mit Geländefahrzeugen sind sie in den besonders betroffenen Landkreis Ahrweiler gefahren und sollen dort die Lage in den teilweise immer noch schwer zugänglichen Gebieten erkunden.