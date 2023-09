Deutschlands bestes Rettungsteam in Lahr gesucht

15 Teams treten in Lahr (Ortenaukreis) gegeneinander an. Sie alle wollen Deutschlands beste Retter werden. Nur ein Team kann aber beim DRK-Bundeswettbewerb gewinnen.

In Notfall-Situationen kommt es unter anderem auf die ehrenamtlichen Rettungskräfte an. Doch welche sind am schnellsten, am gründlichsten, am besten? Genau das will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) beim Bundeswettbewerb am Samstag in Lahr (Ortenaukreis) herausfinden. Dort messen sich die Besten der Besten. Nur eins der 15 Teams kann aber gewinnen. Nur eins kann zum besten Rettungsteam Deutschlands gekürt werden.

Der Fernsehbeitrag von SWR-Reporter Silas Schwab:

Mehr als 600 Rettungssanitäter beim Wettbewerb dabei

Die Rettungssanitäter des Freiburger DRK-Ortsvereins Kappel-Ebnet sind die besten in Baden. Jetzt wollen sie die Besten in Deutschland werden. "Es ist für uns auch vor allem eine Chance zu lernen. Wir sehen, wo unser Ausbildungsstand ist", sagt Jonathan Schaller vom Ortsverein.

Mehr als 600 Rettungssanitäter sind beim Wettbewerb angetreten. Die Teams durchlaufen einen Parcours mit 19 Stationen. Bei realistisch nachgestellten Rettungseinsätzen müssen sie ihr Können zeigen - unter anderem in Erster Hilfe, Betreuungsdienst, Technik und Sicherheit. Gefragt sind in diesem Jahr außerdem Kenntnisse aus den Bereichen Diversität und Interkultureller Kompetenz im Rahmen von Erster Hilfe und Betreuung. Laiendarsteller erschweren den Sanitätern die Arbeit - einmal als Angehöriger, einmal als filmender Gaffer.

Schiedsrichter beobachten alles ganz genau und bewerten die Rettungseinsätze. Die Siegerehrung ist am Samstag um 20 Uhr im Hallensportzentrum in Lahr.

Das Rettungsteam des DRK-Ortsvereins Kappel-Ebnet in Freiburg. SWR

DRK sucht dringend Nachwuchs

Bei dem Bundeswettbewerb geht es den Veranstaltern aber nicht nur ums Gewinnen, sondern auch um neuen Nachwuchs. Zuletzt hatte das DRK immer wieder mit Nachwuchsmangel zu kämpfen. Vor allem fehle es an Ausbildern für die ehrenamtlichen Retter. Mit dem Wettbewerb will das DRK Menschen für das Ehrenamt begeistern.