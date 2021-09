Impfzentrum Freiburg: Drittimpfung wenig gefragt

Über-80-Jährige, Vorerkrankte oder Menschen mit Immunschwäche bekommen seit 1. September eine Corona-Drittimpfung. Die Nachfrage am Freiburger Impfzentrum ist bisher gering.

Beim Zentralen Impfzentrum Freiburg ist die Auffrischimpfung ohne Termin möglich - bis das Freiburger Impfzentrum am 18. September schließt. Der Ansturm dort hält sich kurz vor Schluss aber in Grenzen, so Impfzentrumsleiter Daniel Strowitzki. SWR4-Moderator Matthias Schlott hat mit ihm gesprochen.

Moderator Matthias Schlott: Wie ist denn mit der Drittimpfung der Andrang auf das Freiburger Impfzentrum?

Daniel Strowitzki, Impfzentrum: Wir spüren im Impfzentrum Freiburg keinen exorbitanten Andrang aufgrund der Auffrischimpfung. Wir können sagen, dass wir die Möglichkeiten gerne anbieten und auch den Personenkreis, den die Auffrischimpfung betrifft, sehr gerne impfen und auch die notwendigen Kapazitäten dafür zur Verfügung stellen. Aber bis dato wurden die Kapazitäten in der Form noch nicht abgefragt, dass wir an eine Grenze gekommen sind.

Noch keine Stiko-Empfehlung für Drittimpfung

Moderator Matthias Schlott: Hat sich denn das nicht richtig rumgesprochen?

Daniel Strowitzki, Impfzentrum: Ich denke, rumgesprochen hat sich das auf jeden Fall - es wurde ja auch sehr stark medial begleitet. Was möglicherweise noch fehlt, ist die offizielle Aussage der Ständigen Impfkomission (Stiko) zu eben dieser Auffrischimpfung. Die wurde ja für diesen Monat September angekündigt. Und was natürlich auch möglich bzw. nicht zu unterschätzen ist, ist, dass - im Gegensatz zum Frühjahr diesen Jahres - auch die Haus- und niedergelassenen Ärzte mit in den Impfprozess eingebunden sind, weshalb möglicherweise die Personenkreise über 80 lieber zu ihren Hausärzten gehen in der Nachbarschaft, als zum Impfzentrum zu fahren.

Jugendliche kommen zu Erst- und Zweitimpfungen

Moderator Matthias Schlott: Machen wir einen Generationensprung: Wie sieht es aus mit Jugendlichen? Haben Sie da jetzt gegen Ende der Schulferien mehr Zuspruch?

Daniel Strowitzki, Impfzentrum: Wir merken vermehrt die Nachfrage bei Jugendlichen, bzw. bei den Familien nach der Imfpung für Jugendliche ab zwölf Jahren. Auch da haben wir noch weitere Kapazitäten nach oben. Bedingt durch die Sommerferien warten wir auf die Rückkehrer und hoffen dann, den ein oder anderen zumindest einmal geimpft in das Schuljahr zu schicken.

In Freiburg ist deutlich mehr als die Hälfte geimpft

Moderator Matthias Schlott: Haben sie einen Überblick, wieviel Prozent der Freiburger inzwischen geimpft sind?

Daniel Strowitzki, Impfzentrum: Wir sind bei nahezu 70 Prozent an Erstimpfungen und bei einem höheren 60-prozentigen Anteil an Zweitimpfungen - das bezogen auf die komplette Bevölkerung von Freiburg. Und wenn man dann noch die Altersgruppe 0 - 11 rausnimmt, die ja kein Impfangebot erhält, dann sind wir natürlich klar über 70 Prozent, und für Freiburg ist das schon ein sehr positiver Wert.

Wer in Baden-Württemberg die dritte Impfung bekommt

Für die dritte Impfung sind zunächst nur bestimmte Personengruppen zugelassen. Die Auffrischungsimpfungen sollen besonders vulnerable, verletzliche Gruppen vor dem Coronavirus schützen. Berechtigt sind Menschen über 80, Personen in Pflege- und ähnlichen Einrichtungen, und Pflegebedürftige, die zu Hause betreut oder gepflegt werden, wenn ihre Zweitimpfung mindestens ein halbes Jahr zurückliegt.

Unabhängig vom Alter oder Vorerkrankungen können sich aber auch alle impfen lassen, die bisher ausschließlich mit einem sogenannten Vektorimpfstoff von Astrazeneca oder Johnson & Johnson geimpft worden sind. Neben den Impfzentren und mobilen Impfteams dürfen auch Hausärzte die Spritzen setzen.