In zwei Wochen müssen die Basler über das derzeit teuerste Bauprojekt abstimmen: Die Erweiterung des Rheinhafens um ein drittes Becken. Das Projekt hat zahlreiche Gegner.

Bislang werden im Basler Rheinhafen alle Waren in zwei Hafenbecken umgeschlagen. Darunter sind viele Container zum Weitertransport Richtung Italien. Doch die bisherige Infrastruktur in Basel kommt an ihre Grenzen, deshalb plant der Kanton die Erweiterung des Hafens um ein neues, drittes Becken. Das soll einen direkten Anschluss an Straße und Schiene bekommen und 155 Millionen Franken kosten.

Ständerätin Eva Herzog will dadurch den Güterverkehr auf der Straße reduzieren, denn "heute ist die Verladung im Hafen auf die Schiene sehr kompliziert, und deshalb gehen die meisten Container auf die Straße. Und das Hafenbecken 3 wäre genau so platziert, dass man die Verladung optimieren könnte".

Zahlreiche Kritiker aus allen Gesellschaftsbereichen machen gegen das teuerste Bauprojekt in Basel mobil. Weil sie den Nutzen bezweifeln, hoffen sie auf die Ablehnung des Hafenprojektes. Daniel Seiler, Unternehmer in Basel, kann sich durchaus andere Lösungen vorstellen: "Man kann die bestehenden Anlagen für die Zukunft ausrichten, man kann auch die Gleisanlagen optimieren und so lösen, dass man kein neues Hafenbecken braucht."

Selbst wenn die Basler der Hafenerweiterung zustimmen, könnte der Naturschutz das Projekt noch aushebeln. Das vorgesehene Baugelände beheimatet nämlich eine geschützte Trockenwiese mit großer Artenvielfalt und ist daher von nationaler Bedeutung.