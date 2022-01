Dritter Wolf ist im Schwarzwald heimisch

Im Landkreis Lörrach ist erstmals ein Wolf nachgewiesen worden. Das teilte das Umweltministerium Baden-Württemberg mit. An einem toten Reh und an Kot, gefunden vor einem Monat auf der Gemarkung von Wieden im Kreis Lörrach, sind nun genetische Spuren eines Wolfes nachgewiesen worden. Der Rüde mit der Bezeichnung GW2103m ist kein Unbekannter. Er war erstmals im Mai vergangenen Jahres in Hinterzarten nachgewiesen worden. Wenn ein Wolf sich über ein halbes Jahr in einem Gebiet aufhält, gilt er als heimisch. Weil das zutrifft, ist nun ein dritter Wolfsrüde im Schwarzwald heimisch. Da sich im Odenwald ein weiterer Wolf niedergelassen hat, gibt es in Baden-Württemberg nun vier nachgewiesene Wölfe.