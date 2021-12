Basel will Solarelemente auf Häusern zur Pflicht machen

per Mail teilen

Ungenutzte Energiereserven für mehr Klimaschutz nutzen: Das ist der Plan der Grünen in Basel. Dafür sollen Photovoltaikanlagen auch auf bereits bestehende Dächern montiert werden.

In naher Zukunft soll es auf allen Dächern im Kanton Basel-Stadt Solaranlagen geben. Genauer: in 15 Jahren. Auf dem Weg zur Klimaneutralität der Stadt wollen die Grünen schneller vorankommen. Photovoltaik ist bei Neubauten bereits Pflicht; künftig soll sie auch auf bestehenden Häusern installiert werden. Jürg Stöcklin von den Grünen möchte, dass Fassaden und Dächer bald aussehen, wie das neue Amt für Umwelt und Energie in Basel, das im Detail im Video zu sehen ist.

"Das Potenzial von Photovoltaik in der Schweiz, besonders in Basel, ist riesig und nicht ausgeschöpft."

Selbst Hausbesitzerverbände sind den Basler Solarplänen nicht abgeneigt - auch wenn dort Ausnahmeregelungen gefordert werden. Größere Probleme sieht man aber dort, wo es um Dachflächen auf besonders schönen Häusern geht, für die der Denkmalschutz nicht greift. Der grün orientierte Kanton Basel-Stadt gilt in Sachen Klimaschutz schon lange als besonders innovativ.

Die ganze Sendung finden Sie hier: SWR Aktuell Baden-Württemberg vom 19.12.2021 mit Dreiland Aktuell (Anfangszeit 5:45)