Sendung "Dreiland Aktuell" jetzt immer am Samstag

Die Sendung "Dreiland Aktuell" kommt ab sofort immer Samstagabend. Die Berichterstattung über baden-württembergische Sportereignisse läuft sonntags.

Wer sonntags um 18 Uhr den Fernseher eingeschaltet oder in der SWR-Mediathek danach gesucht hat, konnte die Sendung "SWR Aktuell Baden-Württemberg" mit der Sendung "Dreiland Aktuell" sehen. Das ändert sich ab dem 17. September 2022. Ab sofort kommt läuft die Sendung aus dem Dreiländereck immer samstags - weiterhin zwischen 18:05 und 18:13 Uhr und als Teil von "SWR Aktuell Baden-Württemberg".

SWR-Moderator Michael Saunders präsentiert die Sendung "Dreiland Aktuell" SWR

Nachrichten aus dem Dreiländereck mit neuem Sendeplatz

Die Sendung "Dreiland Aktuell" liefert seit fast 20 Jahren abwechslungsreiche Nachrichten aus dem Dreiländereck Deutschland/Frankreich/Schweiz; produziert im SWR Studio Freiburg. In den Sommermonaten läuft "Bodensee Aktuell" mit Beiträgen aus der Region rund um Konstanz und Friedrichshafen. So bildet der SWR die facettenreichen Themen der Region an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz ab - sei es mit der Berichterstattung über das geplante Atommüll-Endlager in der Schweiz oder über das Jubiläum der Deutsch-Französischen Brigade in Müllheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). An den Inhalten der Berichterstattung ändert sich nichts, einzig der Sendeplatz wechselt.

Sonntags jetzt immer regionale Sportberichterstattung

Am Sonntag legt die Sendung "SWR Aktuell Baden-Württemberg" den Fokus nun auf die regionale Sportberichterstattung.