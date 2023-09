In der Schweiz streiten sich Fahrrad- und Autofahrer um Parkplätze. Und in Kehl startet ein neues Projekt für Fernwärme - zwei der Themen aus "Dreiland aktuell" vom Samstag.

Die aktuelle Sendung "Dreiland aktuell" widmet sich einem Streit um Parkplätze in Zürich in der Schweiz: Dort sollen zugunsten des Klimas innerhalb von zwei Jahren 500 Autoparkplätze in 10.000 Radstellplätze umgewandelt werden. Die Pläne sorgen für Unmut bei Autofahrern und der Schweizerischen Volkspartei. Im Freiburger Stadtteil Haslach läuft schon ein ähnliches Projekt.

Fernwärmeprojekt in Kehl und Rassismus-Ausstellung in Aargauer Kunsthaus

Die Abwärme der Badischen Stahlwerke soll künftig Häuser in Straßburg heizen. SWR

Klimaschutz ist auch der Antrieb eines neuen Projekts in Kehl: Abwärme des dortigen Stahlwerks soll in vier Jahren in das Fernwärmenetz der Europastadt Straßburg in Frankreich eingespeist werden. Die Badischen Stahlwerke haben beim jüngsten Treffen aller Beteiligten zugesagt, dafür rund 14 Millionen Euro zu investieren. Das Projekt soll Tausende Tonnen CO2 einsparen. Ebenfalls im Elsass gab es am Samstag eine Demonstration gegen die Versiegelung der Giftmülldeponie Stocamine. Mindestens 250 Deutsche und Franzosen forderten im französischen Wittelsheim, den Giftmüll aus der Deponie zu holen, statt Stocamine zu versiegeln - aus Sorge um das Grundwasser. Und nochmal zurück in die Schweiz: Im Aargauer Kunsthaus läuft derzeit eine Ausstellung zum Thema Rassismus. Inspiriert wird sie von dem US-amerikanische Schriftsteller James Baldwin und seinen rassistischen Erfahrungen in einem Schweizer Dorf in den 1950-er Jahren.

Die komplette "Dreiland aktuell"-Sendung vom 23. September 2023: