Wie der Zoll gegen Fleischschmuggel an der deutsch-schweizerischen Grenze vorgeht

per Mail teilen

Riesige Mengen Fleisch, ungekühlt, teils unverpackt im Kofferraum oder auf dem Beifahrersitz. Immer öfter deckt der Schweizer Zoll solche Schmuggelfahrten auf. Ein Problem - mit gesundheitlichen Risiken.

Die illegale Einfuhr von Fleisch wird zunehmend ein Problem für den Schweizer Zoll. 900 Tonnen Fleisch wurden in den letzten fünf Jahren beschlagnahmt. Dafür wären Zollgebühren von etwa 15 Millionen Euro fällig. Brennpunkt sind die Grenzübergänge in der Region Basel. Das Fleisch kommt oft aus Norddeutschland oder den Niederlanden und wird in der Schweiz teuer verkauft.