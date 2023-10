Drogenszene in der Grenzregion: Was unternimmt Kleinbasel in der Schweiz?

per Mail teilen

In Kleinbasel hat sich eine Drogenszene für die ganze Region etabliert. Jedoch kann die Polizei dagegen nur wenig unternehmen. Das ist eins der Themen aus "Dreiland aktuell" vom Samstag.

Der Kanton Basel-Stadt hat ein zunehmendes Drogenproblem. Sorgte vor einigen Jahren noch der Rosenplatz für Aufregung, ist es heute der nahe gelegene Platz in Kleinbasel. Besonders seit dem Sommer ist das ganze aus dem Ruder gelaufen. Dazu gibt es verschiedene Erklärungen, wie das wohl günstige Kokain. Jedoch haben die Behörden noch keine konkreten Maßnahmen gegen den Drogenumschagplatz unweit der deutschen Grenze unternommen. Auch wenn die Regierung des Kantons Basel-Stadt versprochen hat, etwas zu unternehmen. "Dreiland" hat mit den Anwohnerinnen und Anwohner gesprochen.

Innerhalb von nur einer Woche unterschrieben 2.700 Menschen die Petition "Unser Quartier dealerfrei!" SWR

Groß, größer, Solaranlagen in Frankreich

Fast 7.500 Einwohnerinnen und Einwohner mit Solarenergie versorgen? Das kann eine Photovoltaik-Anlage im Elsass. Dabei ist sie nur eine von unzähligen alternativen Energielieferanten. Warum die französischen Nachbarn schneller im Ausbau von erneuerbaren Energien scheinen, beantwortet ein weiterer Beitrag von "Dreiland Aktuell". Die Straßburger Müllverbrennungsanlage sorgten in dieser Woche für ordentlich Tumult. Welche Befürchtungen haben die Anwohnerinnen und Anwohner auf der deutschen Seite? Im vierten Beitrag entdeckt "Dreiland Aktuell" in Straßburg die neue Ägypten-Ausstellung "Tutanchamun, der vergessene Pharao", wo neue Computeranimationen in die Welt der Archäologen führen.

Hier die Dreilandsendung vom 14.10.2023: