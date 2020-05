Corona-Folgen, an die man nicht denkt Frauenkloster Luzern: Hostienbäckerei in Kurzarbeit

Die Corona-Pandemie hat wirtschaftliche Folgen in Bereichen, an die man im ersten Moment gar nicht denkt. In einem Frauenkloster bei Luzern steht die Hostienbäckerei seit Wochen still. Kurzarbeit ist angesagt.