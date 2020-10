Was ist Nazi-Kunst und was nicht? Welcher Künstler war Anhänger des Regimes und welcher war dagegen? Und was hat das mit der Kunst gemacht? Eine Ausstellung sucht nach Antworten.

Landschaften und Heimat. Das eine Kunstwerk stammt von Hermann Burte, NSDAP Mitglied und von den Nazis gefeiert. Das andere von seinem Bruder Adolf Strübe. Der Dozent der Berliner Kunsthochschule erduldete die Repressalien und arrangierte sich. Seinem avantgardistischen Stil blieb er aber treu, obwohl dieser von den Nazis kritisch beäugt wurde. Was ist Nazi- Kunst und was nicht? Oft ist das nur schwer zu definieren. Barbara Hauß, Kuratorin im Lörracher Dreiländermuseum: "Wir zeigen auch die Widersprüche in der Umsetzung in der Nationalsozialistischen Kunstpolitik. Es war bis 1937 nicht so richtig klar wie die NS-Kunst überhaupt aussehen soll oder ausgesehen hat."

Weder kann man vom Kunststil auf die politische Gesinnung des Künstlers schließen, noch umgekehrt von der politischen Einstellung auf den Kunststil. Genau darum geht es in der Ausstellung im Dreiländermuseum in Lörrach. Der Künstler Adolf Riedlin war auch NSDAP-Mitglied. Einige seiner Kunstwerke wurden von den Nazis beschlagnahmt. Zur selben Zeit bekam er staatliche Aufträge, zum Beispiel die Erstellung eines Freskos für das Gaswerk in Freiburg. Nach dem Krieg wurde geschwiegen, vertuscht, verharmlost. Die Verstrickungen während der Nazizeit gerieten in Vergessenheit.

Kuratorin Barbara Hauß: "Ich merke, dass viele Besucher recht überrascht sind, vor allem, wenn sie die Dokumentation anschauen und wenn sie sehen: Ach der war Mitglied der NSDAP." Die aktuelle Ausstellung "Kunst und Nationasozialismus" im Dreiländermuseum Lörrach bringt die Biografien der Künstler und ihre Kunstwerke zusammen. Wichtig und sehenswert - noch bis zum 30. Mai 2021.