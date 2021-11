Mehrfamilienhaus in Offenburg unbewohnbar

Brände in Rottweil, Freiburg und Offenburg haben die Feuerwehr seit Sonntag auf den Plan gerufen. Am frühen Montagmorgen brach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Offenburg aus.

Ein Kurzschluss in einem Elektroverteiler könnte den Brand im Ortsteil Rammersweier gegen 2 Uhr morgens ausgelöst haben, dies müsse aber noch geklärt werden, so ein Sprecher der Polizei Offenburg. Durch einen Kabelschacht hatte sich der Brand in den Dachspitz über der Wohnung auf den Dachstuhl ausgebreitet. Die Stromzuleitung des Hauses auf dem Dach wurde dadurch stark beschädigt und musste durch das E-Werk abgeschaltet werden. In einigen Nachbargebäuden kam es ebenfalls zu einem Stromausfall. In dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus lebten 13 Menschen, sie sind mit dem Schrecken davon gekommen. Die Feuerwehr Offenburg war mit 70 Einsatzkräften und Drehleitern vor Ort. Der Schaden wird auf mehr als 200.000 Euro geschätzt.

Feuerwehreinsätze auch schon am Sonntag

Im Vinzenz-von-Paul Hospital in Rottweil hatte es bereits am Sonntag ebenfalls gebrannt. Das Feuer war in einer Wohngruppe mit 15 Personen ausgebrochen. 28 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Eine Person wurde leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Nach der Entrauchung konnten die Bewohner wieder zurück auf ihre Station. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Freiburger Westbad evakuiert

Und auch im Westbad in Freiburg sorgte ein Brandalarm am Sonntag für einen großen Einsatz. Das Hallenbad musste evakuiert werden. Laut Polizei befanden sich zu dem Zeitpunkt etwa 130 Badegäste im Bad. Ursache war eine Rauchentwicklung im Technikbereich des Gebäudes. Über die Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Das Freiburger Westbad ist bis auf Weiteres geschlossen, heißt es. Der Betriebsleiter musste sich am Montagvormittag zunächst ein Bild von dem Schaden machen, so Regio Bäder in Freiburg.