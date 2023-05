Dozent an der Hochschule für Polizei suspendiert

Erste disziplinarrechtliche Maßnahmen seien bereits eingeleitet worden, so die Stellungnahme des Innenministeriums, das von der Hochschule für Polizei über diesen Fall informiert wurde. Der Sachverhalt werde derzeit einer umfassenden rechtlichen Prüfung unterzogen, heißt es weiter. Ansonsten hüllt man sich in Schweigen und verweist auf die laufenden Prüfungen. Details werden keine genannt.

Von der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen gab es bisher keine öffentlichen Aussagen dazu.

Derzeit muss sich ein Polizeiinspekteur vor dem Landgericht Stuttgart in einem Prozess wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung einer jungen Kriminalhauptkommissarin verantworten. Er soll seine Machtstellung ausgenutzt haben.

Die Hochschule im Schwarzwald bildet Beamte für den gehobenen Polizeivollzugsdienst aus.