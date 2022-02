In den Gemeinden Feldberg, Schluchsee und in Lenzkirch (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) geht am Mittwoch die sogenannte "DorfFunk-App" an den Start. Die digitale Austauschplattform soll die Menschen in ländlichen Regionen besser vernetzen. In der App können zum Beispiel Mitfahrgelegenheiten organisiert werden. Die "DorfFunk-App" gibt es bereits in anderen Städten und Gemeinden im Hochschwarzwald.