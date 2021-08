Bei dem Schlangenzüchter und Terraristik-Experten Stefan Broghammer in Villingen-Schwenningen ist eine Schlange mit zwei Köpfen zur Welt gekommen.

Wesen mit mehreren Köpfen finden sich entweder in der griechischen Mythologie, in Filmen, bei ziemlich guten Zauberlehrlingen oder - und das ganz "in echt" - bei Stefan Broghammer in Villingen-Schwenningen. Die kleine, gerade drei Monate alte Boa Constrictor mit ihren zwei Köpfen, ist eine große Sensation.

"Das ist ein reines Zufallsprodukt und eine Laune der Natur."

Anders als etwa die Farbe einer Schlange ist das nichts, was man anzüchten kann. Doch in der Natur wäre das Tier wahrscheinlich ein leichtes Opfer. Das liegt vor allem daran, dass das Tier seinen – nun ja – eigenen Kopf oder besser seine eigenen Köpfe hat.

"Es ist faszinierend zu sehen, wie zwei Gehirne einen gemeinsamen Körper steuern.“

Die zu füttern, ist aber gar nicht mal so einfach. Mehrere Schlangen in einem Terrarium werden immer getrennt gefüttert, damit die Tiere sich nicht gegenseitig angreifen. Doch bei zwei Köpfen an einem Körper muss man ganz genau aufpassen, dass sich das Tier bei Fressneid im wahrsten Sinne des Wortes, nicht ins eigene Fleisch beißt.

Doppelkopf: Gar nicht so selten in der Welt der Schlangen

Bei kleineren Schlangen kämen zwei Köpfe schon häufiger vor. Bei Boas, die bis zu 2,50 Meter lang werden können, ist das deutlich seltener. Das Interesse an dem Tier ist bereits groß, mehrmals am Tag rufen Leute bei Broghammer im Laden an, die das Tier gerne sehen möchten. Um die beiden Jungs mit all dem Trubel nicht zu stressen, werden sie derzeit noch in einem Hinterzimmer aufbewahrt.

Bald wird das doppelte Glück auch zu Verkauf stehen, auch wenn es Stefan Broghammer nicht leicht fällt und er nichts dagegen hätte, wenn sie erstmal noch ein paar Monate oder Jahre bei ihm verbringen würde.

Zwiegespalten im Inneren?

Mithilfe von Röntgenaufnahmen hat man den Tieren dann mehr als nur in die Köpfe geschaut. Die zwei Speiseröhren und Wirbelsäulen laufen im Körper der Schlange zusammen. Ob auch zwei Herzen in einer Brust schlagen, das konnte man bisher noch nicht herausfinden.

"Die Überraschung war groß, als die morgens im Terrarium lag."

Zwischen zehn und dreißig Babys bringt eine Boa zur Welt. Anders als bei anderen Schlangenarten, schlüpfen die aber nicht aus Eiern, sondern werden lebend geboren.

Wettbewerb mit Witz im Netz

Einen Namen haben die beiden Jungs übrigens noch nicht. Da läuft auf dem hauseigene Youtube-Kanal derzeit ein kleiner Wettbewerb. Rocky und Bal-Boa stehen bei Stefan Broghammer sehr hoch im Kurs.

Schon als Kind fand Broghammer Schlangen toll, aber der Vater hat ihm eine eigene Schlange verboten. Heute hat er in seinem Laden um die 4.000 exotische Tiere und ist einer der größten Boa-Züchter in Europa. Neben Schlangen, verschiedene Exen und Schildkröten findet man in seinem Laden auch das, was Reptilien im allgemeinen so fressen: Insekten, Mäuse und auch Ratten.

Broghammer hat sogar verschiedene Bücher geschrieben, auch für den internationalen Markt, um so seine Erfahrungen zu einer artgerechten Haltung der Lebewesen weiterzugeben.