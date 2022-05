per Mail teilen

Für 18 Schülerinnen und Schüler am Technischen Gymnasium in Donaueschingen war heute ein ganz besonderer Tag. Auf dem Stundenplan stand heute (Donnerstag) Physik, aber mal so gaaanz anders: Es gab nämlich eine Funkverbindung - direkt ins Weltall zur internationalen Raumstation „ISS“ - und einem Livegespräch mit dem Astronauten Matthias Maurer. Hardy Faißt war mit dabei: