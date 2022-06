Softwareprobleme: Filialen des Drogeriemarkts dm geschlossen

per Mail teilen

Der Standort Freiburg ist von den Schließungen der Filialen der Drogeriemarkt-Kette dm betroffen. Das berichtet die "Bild-Zeitung". Ob eine oder mehrere Filialen geschlossen sind, konnte das Unternehmen auf SWR-Anfrage bislang nicht sagen, will diese Information aber nachreichen. Grund für die Schließungen in ganz Deutschland sind laut "Bild-Zeitung" Softwareprobleme. Deswegen seien die Kassen vorübergehend nicht bedienbar, heißt es. Laut dem Zeitungsbericht sind auch dm-Märkte in Karlsruhe, Leipzig und Berlin geschlossen.