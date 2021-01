Corona hatte ihn ausgebremst. Jetzt aber seit langem wieder ein Auftritt für Sascha Brosamer in Freiburg: Platten auflegen in einem Club. Doch ein ganz normaler DJ ist der Schwarzwälder nicht.

Der Klang-Künstler Sascha Brosamer nennt sich selbst Sound-Performer und er hat sich ein ungewöhnliches Instrument ausgesucht: statt auf einem handelsüblichen Plattenspieler scracht er auf Grammophonen. Für ihn ist das Grammophon der Urahn der heutigen Clubkultur. Es klingt ganz harmonisch – Louis Armstrong, gespielt auf einem 20er-Jahre-Grammophon. Der Sound-Künstler Sascha Brosamer steht auf den Retroklang. Doch er macht etwas völlig anderes daraus: "Das Spannende an der Sache ist, dass alte Technologie mit modernen Mitteln weiterverarbeitet wird und ich mit Schellack und Grammophon experimentelle Musik daraus entstehen lasse", sagt Brosamer und bewegt die Platte auf dem Teller des Grammophons hin und her.

"Von Migränejazz bis Noise-Musik ist alles dabei." Sascha Brosamer, Schwarzwälder Klangkünstler

Zuletzt hat der Schwarzwälder in Paris gelebt, wo er auch die Idee für die Elektro-Klänge auf Grammophonen her hat. Trotzdem sind die Klänge nicht unbedingt etwas für jeden Musikgeschmack. Das weiß auch Sascha Brosamer, der seine Kompositionen so beschreibt: "Von Migränejazz über Noise-Musik ist alles dabei." Und dabei geht es ihm vor allem darum, das Publikum zu fordern, statt ihm nur "Musik aus der Dose" zu präsentieren. In Freiburg ist er jetzt im Rahmen des Musikevents "Soundcity" live im E-Werk aufgetreten. Ein großes Glück für den freischaffenden Musiker - denn Corona hat auch ihn ausgebremst. Seine Sound-Performance bei der "Plattform ArTik" in Freiburg am Samstagabend kam gut an - alle Karten waren restlos ausverkauft.