Diskussionsrunde statt Corona-Protest

In Rottweil wird es an diesem Montag keine Menschenkette als Gegenaktion zur Versammlung der Corona-Maßnahmengegner geben. Stattdessen laden die Veranstalter zu einer Online-Diskussion. Es sei an der Zeit, die Mauern in den Köpfen wieder einzureißen“, heißt es in einer Erklärung der Veranstalter. Diese sprechen in lokalen Medien von sehr positiven Reaktionen auf die Idee zu einem Online-Gespräch. Im Telegram-Chat der Maßnahmengegner wird das Gesprächsangebot derweil überwiegend ablehnend kommentiert: Es gebe nichts zu reden, heißt es da etwa, und dass die Veranstaltung nur zum Ziel habe, Impfgegner herabzuwürdigen. Entsprechend wird im Chat weiter zur Teilnahme an den montäglichen Versammlungen aufgerufen.