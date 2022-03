Engpässe bei Lkw-Fahrern befürchtet

Beim baden-württembergischen Logistikverband befürchtet man wegen des Krieges in der Ukraine einen Mangel an Lkw-Fahrerinnen und -Fahren. Da auf den Autobahnen viele Lastwagen aus Osteuropa unterwegs sind, fürchtet Karlhubert Dischinger, Präsident des baden-württembergischen Logistikverbands, Engpässe bei Lkw-Fahrern. Konkret geht er von rund 100.000 Fahrerinnen und Fahrer aus. Viele der polnischen Laster seien mit ukrainischen Fahrern besetzt. Diese würden bei einem Kriegseinsatz fehlen. Des Weiteren hat unter anderem der Containerriese Maersk wegen des Ukraine-Krieges alle Lieferungen von und nach Russland ausgesetzt. Dischinger zufolge hat das auch Auswirkungen für südbadische Unternehmen, die Kunden in Russland haben. Gleichzeitig könnten Firmen in Südbaden, wegen der EU-Sanktionen, nicht mehr mit Gütern aus Russland beliefert werden.