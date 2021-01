Seit Montag sind die Kinder der Helen Keller Schule in Maulburg im Landkreis Lörrach wieder in der Schule. Und zwar fast alle. Denn die Maulburger Schule ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum – früher Sonderschule, und die mussten nach den Vorgaben des Kultusministeriums nach den Ferien eben als einzige wieder komplett den Betrieb hochfahren. Gegen die Öffnung dieser Schulart gibt es mittlerweile eine Petition, denn klar, Kinder mit geistigen oder körperlichen Behinderungen können sich schlechter an Hygienevorschriften halten, als andere. Und auch in Maulburg gestaltet sich der Schulalltag für alle Beteiligten schwierig.