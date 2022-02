GeheimnisGräberei: virtuelle Schatzsuche im Franziskanermuseum Villingen

Das Geheimnis um die Plünderung des 2.600 Jahre alten, keltischen Fürstengrabs am Magdalenenberg lüften: Im Villinger Franziskanermuseum ermöglicht das nun modernste Videospieltechnologie.

Ein verschwundener Goldschatz aus einem keltischen Fürstengrab: Hier waren Grabräuber am Werk. Doch was genau haben sích die Plünderer unter den Nagel gerissen? Was ist hier geschehen? Was sich liest, als schreibe hier jemand das Drehbuch für einen neuen Indiana Jones Film, hat sich vor etwa 2.600 Jahren tatsächlich ereignet. Und zwar am Magdalenenberg, einem eisenzeitlichen Großgrabhügel etwa zwei Kilometer südwestlich von Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis).

Wie hat die Grabkammer ausgesehen?

Die Überreste der Grabstätte des keltischen Fürsten, der auf dem Magdalenenberg beerdigt wurde, sind im Villinger Franziskanermuseum ausgestellt. Allerdings ohne Schatz und ohne Grabbeigaben. Diese sollen schon kurz nach der Beisetzung von Grabräubern entwendet worden sein. Wie die Grabkammer ausgesehen hat und welche Schätze sich darin befunden haben, macht das Franziskanermuseum nun mittels modernster Videospieltechnologie auf interaktive Weise erlebbar.

Moderne Videospieltechnologie trifft auf keltische Kultur

Auf spielerische Weise gilt es, mit dem Tablet Rätsel und geheime Codes zu lösen, Artefakte zu rekonstruieren und sich mit der Kultur der Kelten auseinanderzusetzen. Das alles in mythischer Atmosphäre rund um die hölzerne Grabkammer, die Archäologen 1890 ausgegraben und auf das Jahr 616 v. Chr. datiert haben. Während sie damals in ein weitestgehend leeres Grab blickten, haben die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung nun die Möglichkeit, einen Blick auf die Schätze zu werfen, die sich darin befunden haben sollen. Dabei wird ganz bewusst mit verschiedenen Realitätsebenen, einer so genannten Augmented Reality, gespielt: Das Videospiel soll anregen, sich Gedanken darüber zu machen, was Fakten sind, und an welcher Stelle es sich doch nur um Fiktion handelt.

"Die Kelten, zumindest in späterer Zeit, gingen davon aus, dass es eine Sphäre von Geistern und Göttern gibt, die parallel zu unserer eigenen Welt existiert. Das passt sehr gut zu den verschiedenen Realitätsebenen von Augmented Reality."

Peter Graßmann, Keltenexperte am Franziskanermuseum Villingen-Schwenningen SWR

Waffe, Schmuck und Schwein

Eine der Herausforderungen für den wissenschaftlichen Mitarbeiter des Museums, Peter Graßmann, war es, herauszufinden, welche Schätze sich in dem Grab befunden haben könnten. Dafür habe man sich an Ausgrabungen orientiert, die es an anderen Orten gab und bei denen die Grabbeigaben nicht geraubt worden waren. Neben Schmuck, Waffen und Bronzegefäßen aus dem Mittelmeerraum sei zumindest dem Fürsten im Magdalenenberg auch ein Schwein als Speisebeigabe in die Grabkammer gelegt worden. Die digitale Umsetzung fand in Zusammenarbeit mit einer regionalen Produktionsfirma und der Medien- und Filmgesellschaft in Stuttgart statt. Dabei haben auch Modelle aus Knetmasse und Spielzeug-Bausteinen geholfen, die später digitalisiert wurden.

"Der tollste Moment war sicherlich, als wir das Spiel selbst ausprobiert haben und einen Blick in die gefüllte Grabkammer werfen konnten."

Noch heute ist der Magdalenenberg ein imposantes Landschaftsdenkmal. Auf Informationstafeln erfahrt man von dem Fürsten und den 127 Gefolgsleuten, die dort begraben wurden. Von dem Grabhügel blickt man geradewegs in den Schwarzwald, bei gutem Wetter sogar bis zu den Alpen. Eben dieser Ausblick verdeutliche laut Graßmann auch die Macht, die man dem dort beerdigten Fürsten seinerzeit zugesprochen habe.

Junge Menschen für's Museum begeistern

Die digitale Ausstellung richte sich in erster Linie an eine junge und jugendliche Menschen, so Graßmann. Denn gerade Jugendliche seien in jedem Museum eine eher schwierige Zielgruppe. Der Museumsmitarbeiter betont aber, dass abenteuerlustige Besucherinnen und Besucher jeden Alters eingeladen seien, mit der kostenlosen GeheimnisGräberei im Franziskanermuseum Villingen-Schwenningen auf virtuelle Schatzsuche zu gehen.