Vor 82 Jahren, in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 haben Nationalsozialisten in Deutschland Synagogen in Brand gesetzt, jüdische Geschäfte und Wohnungen verwüstet, jüdische Frauen und Männer verhaftet, misshandelt und später getötet. Öffentliches Gedenken zur Reichspogromnacht findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Vielerorts wird das anders gelöst. Offenburg zum Beispiel erinnert in den sozialen Netzwerken an die Verbrechen von damals.