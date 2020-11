In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 haben in Deutschland die Synagogen gebrannt. Tausende jüdische Wohnungen und Geschäfte wurden verwüstet. Daran wird am Abend gedacht - wegen Corona in diesem Jahr digital.

An vielen Orten in Südbaden findet am Montag Corona-bedingt ein "stilles Gedenken" an die jüdischen Opfer der Reichspogromnacht 1938 statt. In Offenburg etwa will die Arbeitsgruppe "9. November" trotz der Coronakrise und den damit verbundenen Einschränkungen auch in diesem Jahr möglichst viele Menschen erreichen. Daher wird es erstmals ein virtuelles Gedenken an die Menschen verachtenden Geschehnisse und die Opfer der Nazi-Pogrome vor 82 Jahren geben.

Gedenken auf Social Media Kanälen der Stadt Offenburg

Im Mittelpunkt des Gedenkens in Offenburg stehen Statements, etwa von Eva Mendelsson, einer der letzten Überlebenden der damaligen jüdischen Gemeinde Offenburgs, aber auch von Oberbürgermeister Marco Steffens. Auch die jüdische Gemeinde Emmendingen/Ortenau, das Offenburger Museum im Ritterhaus und das Kulturbüro beteiligen sich am diesjährigen "Stillen Gedenken" an die Reichspogromnacht 1938 - zu sehen auf den Social Media Kanälen der Stadt Offenburg.