Hochschwarzwald Tourismus erläutert Ziele für 2022

Beim digitalen Neujahrsempfang der Hochschwarzwald Tourismus Gesellschaft (HTG) hat Geschäftsführer Thorsten Rudolph zum Impfen und Boostern aufgerufen. Nur so könne man die Pandemie überwinden. 2021 sei die Bilanz insgesamt besser als erwartet. Zwar seien Corona bedingt viele ausländische Gäste weggeblieben, dafür hätten mehr Deutsche im Schwarzwald Urlaub gemacht. In seiner Neujahrsansprache zeigte sich Rudolph für das Jahr 2022 optimistisch. Allerdings stehe man vor großen Herausforderungen. Wichtig sei, die Digitalisierung weiter voranzutreiben, unter anderem mit einer digitalen Konus- und Schwarzwald-Card. Daneben gehe es auch darum, dass sich der Hochschwarzwald als klimaneutrale und nachhaltige Urlaubsregion aufstelle, so Rudolph.