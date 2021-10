Auf einer zweitägigen Ortenauer Digitalkonferenz in Achern wollen sich vor allem die fünf Großen Kreisstädte künftig besser in diesem Bereich aufstellen. Heute ist die Öffentlichkeit eingeladen. Die Städte Offenburg, Lahr, Kehl, Achern und Oberkirch wollen hier künftig eng zusammenarbeiten. Eine entsprechende Erklärung wurde gestern Abend unterzeichnet. Andere Kommunen seien aufgefordert, sich anzuschließen. Bei der Konferenz geht es vor allem um den Austausch. Außerdem gibt es Vorträge für Beschäftigte in den Verwaltungen von Experten. Bürgerinnen und Bürger sind heute bis 13 Uhr auf das Illenau-Gelände in Achern eingeladen.