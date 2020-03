Die Sonne scheint, die Natur explodiert - und wir müssen drinnen bleiben. Das ist hart. Dieser Frühling ist anders. Aber er hat auch seine Chancen. Gedanken über eine herausfordernde Zeit.

Jetzt also ist Frühling. Alles wird farbenfroh, leicht und luftig. Das kann ich sehen auf den Prospekten, die ins Haus flattern: kurzärmelige Blusen, Kleider in Flieder und Zartgrün. Die Damen, die das tragen, lächeln glücklich. Ich würde mir gern das ein oder andere kaufen, shoppen gehen. Geht nicht, jetzt nicht. Boutiquen sind geschlossen. Wegen Corona. Da ich mehr Zeit habe als sonst kann ich den Kleiderschrank durchforsten. Erstaunlich, wie viel kaum getragenen Frühlings-Fummel ich entdecke. Ich ziehe das an und gehe raus in den Park, den ich so liebe. Blicke ernten kann ich mit der Mode von gestern nicht. Aber es sind sowieso kaum Leute im Park.

Dauer 2:09 min Frühlingsanfang anno 2020 Es ist Frühlingsanfang. Interessiert das noch jemanden, kann man das noch wahrnehmen in dieser Zeit, wo sich alles um den bedrohlichen Corona-Virus dreht? Einmal innehalten und nachdenken - und den Frühling begrüßen. SWR Redakteurin Margrit Braszus hat es probiert.

Ausgangssperre mit Einschränkungen ist angeordnet in meiner Stadt Freiburg. Freiwillige Vorsicht allein hat nicht ausgereicht. Klettergerüste stehen unnütz herum, Schaukeln hängen traurig unberührt auf dem großen Spielplatz. Kinderlachen und -kreischen ist verstummt. Aber es hallt noch in meinem Kopf. Irgendwann werden sie wiederkommen, die Kinder. Dieser Frühling ist ganz anders, das spüre ich. Nicht da draußen, wo Knospen und Blüten derart explodieren, dass es fast schon wehtut. Doch ungetrübt genießen, den Frühling einsaugen, das geht nicht - diesmal nicht. Wegen Corona. Trotzdem rieche ich an rosa Blütenzweigen der japanischen Kirsche - und es tut gut. Der Himmel ist blass-blau, wie üblich im Frühling, und doch anders. Keine weißen Kondensstreifen. Flieger bleiben am Boden. Wegen Corona. -

Das Fernweh muss warten - das Telefongespräch nicht

Meine Sehnsucht, in die Ferne zu reisen, kann nicht gestillt werden - jetzt nicht. Ich spare sie auf. Später wird es dann um so schöner, wieder zu reisen. Aber jetzt entdecke ich neu, wie schön es hier bei uns ist. Mit meiner Tochter habe ich ausgemacht, in der Region wandern zu gehen. Darauf freue ich mich. Wir skypen jetzt häufiger. Und wir lachen zusammen, trotz allem. Auch herzhaft über boshaft-witzige Videoclips zu Corona, die wir im Netz finden und austauschen - Galgenhumor, darf sein.

Das Café im Park hat geschlossen. In der Frühlingssonne mit besten Freundinnen genüsslich Cappuccino trinken - geht nicht, jetzt nicht. Verzichten. Mehr und mehr fällt mir diese Übung leichter. Ich kann auf mehr verzichten, als ich dachte. Ich schlendere noch ein bisschen mutterseelenallein durch den Park. Mein Handy in der Jackentasche klingelt, es ist meine 95-jährige Mutter. Ich verspüre weder Druck noch das Bedürfnis, dieses Gespräch möglichst kurz zu halten, wie sonst so oft. Jetzt, wo ich im Homeoffice bin und wo die Läden zu sind, habe ich viel Zeit. Ausführlich schildere ich ihr, was im Park alles blüht, und dass die Vögel eifrig Nester bauen. Dann klingelt es bei ihr an der Tür, sie sagt, es ist die junge Nachbarin, die ihr vom Markt die Sachen bringt. Jede Krise hat ihre Chancen- man muss sie nur am Zipfel packen.