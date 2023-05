Diese Bahnen fahren in Südbaden

Ab 22 Uhr sollen am Sonntag keine Fernverkehrszüge mehr fahren, das gelte bis Dienstag, 24 Uhr, so die Deutsche Bahn. Fernverkehrszüge aus Frankreich und der Schweiz fahren voraussichtlich nur bis zur Grenze. Auf deutscher Seite fehle durch den Streik das Personal für die Stellwerke, heißt es.

Laut dem Verkehrsunternehmen SWEG mit Sitz in Lahr hat der bundesweite Streik auch massive Auswirkungen auf den Regionalverkehr in Südbaden. Vom Streik betroffen sind die meisten Regionalzüge, außerdem die Breisgau-S-Bahn. Die Achertalbahn fahre dagegen planmäßig, so die SWEG. Ebenso fahren die Harmersbachtalbahn, die Kaiserstuhlbahn und die Münstertalbahn.

Keine Einschränkungen gibt es der SWEG zufolge im Busverkehr.