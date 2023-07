Im deutsch-französischen Grenzgebiet ist KI nicht alles

Im Eurodistrikt Straßburg-Ortenau können Kinder von klein auf die Sprache der Nachbarn lernen. Der Ortenauer Landrat widerspricht Winfried Kretschmanns Position zum Spracherwerb.

Erst Mitte Juni hat der Rat des Eurodistrikts Straßburg-Ortenau die Fortsetzung des Bildungsprojekts "Spiel & Parle“ beschlossen. Seit dem Schuljahr 2021/2022 können deutsche und französische Grundschulkinder im Alter von sechs bis zehn Jahren dabei in Workshops einen grundlegenden Wortschatz in der jeweiligen Nachbarsprache lernen.

Mit der Initiative "Spiel und Parle" initiiert der Eurodistrikt Straßburg-Ortenau regelmäßig Treffen deutscher und französischer Kinder. Sie sollen spielerisch die Sprache der Nachbarn lernen, wie zuletzt bei einem Ausflug in einen Zirkus in Kehl. SWR

Fremdsprachen lernen im Kehler "Cirque Bouffon"

Gestartet mit rund 90 Kindern in zehn Gruppen, konnte das Projekt bislang bereits auf 15 Gruppen mit rund 200 Kindern ausgeweitet werden. Zuletzt haben sich rund 80 Kinder aus Frankreich und Deutschland bei einem gemeinsamen Ausflug in den "Cirque Bouffon" in Kehl getroffen. Frank Scherer, Landrat des Ortenaukreises und Präsident des Eurodistrikts Straßburg Ortenau, hält solche Treffen zum Spracherwerb auch in Zeiten von Übersetzungsprogrammen weiter für wichtig.

Französischunterricht überflüssig?

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte jüngst bei der Jubiläumsfeier des deutsch-französischen Instituts in Ludwigsburg angesichts der Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) die Relevanz von Französisch-Unterricht in Frage gestellt. Im deutsch-französischen Grenzgebiet kann man darüber nur den Kopf schütteln. Hier lernen Kinder von klein auf die Sprache der Nachbarn, damit echte Freundschaft wachsen kann.

Spracherwerb auch in Zeiten von KI noch nötig

Auch Landrat Frank Scherer bewertete die Aussage Kretschmanns als verkürzt. Rein rational betrachtet sei sie richtig, "aber wenn Herr Kretschmann zu Ende denkt, und das tut er ja immer gut und gerne, dann wird er auch zur Kenntnis nehmen, dass gewisse Dinge in der Sprache selbst nur passieren können, wo menschliche Fähigkeiten wie Empathie eine Rolle spielen."

Wenn man an Friedensverhandlungen denke, die geführt werden müssten, oder wenn es darum gehe, dass zwei Menschen sich verliebten – das funktioniere nicht über KI, sondern da brauche man einfach die Sprachkenntnis. So gesehen seien bilinguale Bildungsprojekte wie "Spiel & Parle“ auch weiterhin unverzichtbar.