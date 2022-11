"Die Schneekönigin" im Theater Freiburg

Ein Mädchen sucht seinen von der Schneekönigin entführten Freund. Am Theater Freiburg wird das Märchen von Hans Christian Andersen für alle Generationen packend inszeniert.

Die Schneekönigin, gespielt von Julienne Pfeil, will den ewigen Winter. Und um ihr Ziel zu erreichen, verzaubert sie Gerdas Freund Kai. Es beginnt ein wildes Abenteuer, das die Kinder durch knallbunte Jahreszeiten führt.

Weihnachtstheater mit engagiertem Ensemble

Regisseur Michael Schachermaier und seinem Team von Bühne, Kostümen und Live-Musik ist es auf fantasievolle Weise gelungen, das berühmte Märchen aus dem Jahr 1844 in das Hier und Jetzt zu bringen. Das läge vor allem auch an den Schauspielerinnen und Schauspielern, so Schachermaier.

"Ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Ensemble. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind wirklich sehr spielfreudig."

Hans Christian Andersen hat das Märchen "Die Schneekönigin" im Jahr 1844 geschrieben. SWR

Die jungen Darsteller Jonas Dunke und Josephine Nahrstedt überzeugen in der Geschichte von Verführung, Freundschaft und Macht mit ihrem intensiven Spiel. Jonas Dunke wünscht sich, dass das generationsübergreifende Theaterstück viele große und kleine Besucher und Besucherinnen begeistert. Für ihn ist Kindertheater das "Spielplanrelevanteste", das es gibt.

"Ich wäre heute nicht Schauspieler, wenn ich mich als Kind nicht von einem Weihnachtsmärchen hätte verzaubern lassen."

Dem Regisseur ist eine fantasievolle und rasante Inszenierung des berühmten Wintermärchens gelungen. SWR

Bis Januar 2023 auf dem Spielplan

Das Stück "Die Schneekönigin" ist für Kinder ab 5 Jahren und für Erwachsene geeignet. Es steht bis Ende Januar auf dem Spielplan am Theater Freiburg. Es gibt Vorstellungen für Familien am Wochenende und an den Feiertagen sowie Vormittagsvorstellungen für Schulklassen. Premiere ist am 06. November 2022.

Der Radiobericht von SWR-Reporter Sebastian Bargon zum Nachhören: