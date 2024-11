"Die schlimmste Situation ist, dass sie sterben"

per Mail teilen

Mehr als 200 Menschen haben in der Flutkatastrophe in Spanien ihr Leben verloren. Noch immer kämpfen die Menschen vor Ort mit Wasser und Schlamm. Freiwillige sind von überall hergekommen, um zu helfen. Auch aus Baden-Württemberg. Aus Sorge um das Leben seiner Schwester hat sich ein Softwareentwickler aus Freiburg auf den Weg gemacht in die Region Valencia. Montag ist er zurückgekehrt.