Die Nummer bei Notfall oder Unfall: Notruf 112 gilt in ganz Europa

Ob zu Hause oder im Urlaubsland: Ein Notfall kann immer eintreten. Doch welche Nummer wähle ich in Deutschland oder im Ausland - die 110 oder die 112?

So etwas kann jedem passieren: Sie fahren nachts auf der Autobahn oder einer Landstraße, gerade hat es gekracht und Sie sind als erster am Unfallort - was jetzt?

Welche Notrufnummer rufe ich an: 110 oder 112?

Egal ob bei einem Brand oder einem Unfall: Wenn es Verletzte gibt, es gar um Leben und Tod geht, immer die Notrufnummer 112 wählen. Der Anruf landet generell in einer Leitstelle der Feuerwehr, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, erklärt Philipp Golecki von der Feuerwehr Freiburg: "Wenn Sie zum Beispiel einen Verkehrsunfall haben mit verletzten Personen, die noch eingeklemmt sind, brauchen Sie Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Dann rufen Sie eine einheitliche Notruf-Nummer 112 und schildern was passiert ist. Von der Leitstelle aus wird alles weitere veranlasst."

Notruf 112 gilt seit 1973 bundesweit in Deutschland

Vor 30 Jahren noch musste zeitraubend nach einer Notrufnummer gesucht werden. Erst seit dem Unfalltod des damals achtjährigen Björn Steiger änderte sich das. Seine Eltern kämpften für eine einheitliche Notrufnummer in Deutschland - mit Erfolg: 1973 wurde der Notruf 112 bundesweit eingeführt.

Notrufnummern auch im Sperrmodus des Mobiltelefons

Heute werden sogar Notfall-Maßnahmen per Telefon durchgeführt, und die 112 kann auch mit jedem Mobiltelefon abgesetzt werden. Jedes Handy oder Smartphone hat eine Notruftaste - selbst im gesperrten Modus kann per Knopfdruck die 112 gewählt werden. Egal wo man sich in Deutschland aufhält, der Notruf 112 landet - dank GPS - immer in der nächstgelegenen Feuerwehr-Leitstelle, so Philipp Golecki weiter: "Über die Ortskennung des Mobilfunk-Sendemastes, der den stärksten Empfang Ihres Handys oder Smartphones hat wird klar zugeteilt, zu welchem Notrufbereich Sie gerade gehören und Sie landen automatisch bei der richtigen Leitstelle."

Die Nummer bei Notfall oder Unfall: Notruf 112 gilt in ganz Europa SWR

112 für Feuerwehr und Rettungskräfte - wann gilt die 110?

Mit der Notrufnummer 110 hingegen landet man automatisch in einer der Leitstellen der Polizei. Dort rufe ich etwa an bei einem Diebstahl, einem Einbruch oder wenn sich eine bedrohliche Situation anbahnt, erläutert Mirko Thoma von der Polizei Freiburg: "Wir arbeiten in Wechselschichten rund um die Uhr. Etwa sieben bis zehn Beamte pro Dienst sind für die Entgegennahme von Notrufen verantwortlich. Je nachdem, was so ansteht, haben wir 450 bis 600 Notrufe pro Tag."

Welche Notrufnummer wähle ich im Ausland?

Was ist im Urlaub - beim Baden in Italien oder Wandern in den Dolomiten? Die Telefonnummer 112 funktioniert seit 30 Jahren nicht nur deutschlandweit, sondern überall in Europa, bestätigt Philipp Golecki, Feuerwehr Freiburg: "Ich kann mit der 112 europaweit einen Notruf absetzen. Vielleicht lande ich im Ausland nicht immer gleich bei einer integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst, kann zum Beispiel auch mal bei einer Polizei-Leitstelle landen. Wichtig ist: Man landet grundsätzlich bei einer 24-stündig besetzten Stelle, die den Notruf annehmen und an die entsprechend zuständige Stelle weiterleiten kann."

Kitas und Grundschulen sensibilisieren Kinder für Notfälle

Brandschutz-Erziehung etwa beginnt schon in den Kitas und ist sogar Pflicht in den Grundschulen - und das ist auch gut so, denn manchmal geht es um Minuten. Jeder Mensch sollte auf einen solchen Moment vorbereitet sein und wissen: Wenn etwas Schlimmes passiert ist, in Deutschland oder auch in Europa, dann gibt es eine Telefonnummer, über die Hilfe kommt - die Notrufnummer 112.