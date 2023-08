Die neue Schweizer e-Vignette im Praxistest

Wer für den Urlaub oder zum Arbeiten in die Schweiz fährt und dabei über Schweizer Autobahnen muss, der brauchte sie. Die quadratische Vignette, bisher nur zum Kleben an die Windschutzscheibe. Nicht besonders hübsch und oft eine lästige Angelegenheit, vor allem beim Abkratzen. Seit dieser Woche braucht es die Klebevignette nicht mehr zwingend. Reisende können jetzt alternativ eine digitale Vignette für die Schweiz kaufen – ähnlich der, die es zum Beispiel schon in Österreich gibt. Die e-Vignette kostet wie die Klebevariante 40 Franken, also etwa 42 Euro. Wie gut sie funktioniert und kontrolliert wird – SWR-Reporterin Wera Engelhardt hat den Praxistest gemacht.