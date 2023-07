Die lang erwartete Öffnung des Stauwehrs Burkheim

Idyllisch ist es am Rhein bei Burkheim. Vor dem Stauwehr schwimmt eine Schwanenmama mit ihren drei grauen Kindern im Wasser.

Peter Kuhn vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, zuständig für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, kennt diesen Ort von vielen Besuchen:

O-Ton "

Stauwehr Historie

„Gebaut wurde das Stauwehr 1961im Zuge des großen Rheinseitenkanals Grand Canal d'Alsace, wo eben dann die französischen Wasserkraftwerke und die Schleusen gebaut wurden. Und die Funktion dieses Stauwehrs ist der Rückstau des Rheins, damit man die Schifffahrt regeln kann, damit man das Wasserkraftwerk zur Elektrizitätsproduktion bedienen kann. also 1961 gebaut und seither geschlossen. Der letzte geschlossene Rheinübergang am Oberrhein überhaupt. Und uns gelang es jetzt, dieses zu öffnen und das zu feiern."

20 Jahre lang hat das Landratsamt mit vielen deutschen und französischen Kooperationspartnern zusammengearbeitet, bis jetzt endlich das Stauwehr auch mit Hilfe von EU-Geldern für den Rad- und Fußgängerverkehr geöffnet werden konnte:

O-Ton "" Kuhn Zaun."

"Das sind komplizierte technische Regelwerke, es gibt eine technische Anleitung, dass in Höhe eines Gewässers, wo ein Radweg vorbeiführt, im Abstand von drei Metern ein Zaun sein muss, den man aber optisch und auch praktisch eigentlich hätte 20 Meter länger machen müssen. Aber man hat ihn da abgebrochen, wo genau drei Meter Abstand sind zum Radweg. Der Bürger wird sagen, was ist jetzt das für ein komischer Zaun. Aber, das sind die technischen Vorschriften und so wurde es realisiert."

Mit dem Fahrrad geht es jetzt also über die einhundert Meter lange Brücke, die der britischen Streetart-Künstler Inkie mit einer tollen Freske in Blautönen symbolisch für die Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich gestaltet hat. Der neue Übergang ist auch für die Menschen im Elsass eine Bereicherung, sagt

Fabienne Fessler vom Tourismusverband Alsace :

O-Ton "Radfahren im Elsass“

"Allgemein üben viele mit dem Fahrrad, mit dem traditionellen oder mit dem E-Bike, das ist ja auch eine große Tendenz. Und Franzosen und Elsässer, die haben es gerne entweder hügelig oder schön flach wie am Rhein entlang. Und im Elsass bieten sich ja so viele Möglichkeiten. Wir haben über 2.500 Kilometer Radwege insgesamt im Elsass. Und wenn mans also grenzüberschreitend kombinieren kann, dann ist das ja noch besser."

Während der Radweg am Rhein auf deutscher Seite breit und gut ausgebaut ist, geht es über das Stauwehr etwas enger zu. Dann gelangt man auf eine ruhige, grüne Rheininsel, ein Naturschutzgebiet, von da aus geht’s weiter ins elsässische Marckolsheim.

O-Ton "Rund um Marckolsheim“

„Rund um Marckolsheim bietet sich ja die Entdeckung entlang der Schleuse, von Marckolsheim selbst, und dann gibt es einen ganz tollen Radweg, der Marckolsheim mit Neuf Brisach verbindet, und dann ist es wirklich Natur, Landwirtschaft, also, sich das gemütliche halt ein bisschen gönnen.“

Die Öffnung des EDF-Stauwehrs zwischen der Rheininsel Marckolsheim und Vogtsburg-Burkheim – ein politischer Kraftakt und ein großer Beitrag für die deutsch-französische Freundschaft am Oberrhein.