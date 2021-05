Silvia Sehrer aus Ettenheim bei Lahr wollte nicht länger Single bleiben. Also suchte sie per Zeitungsannonce einen "Corona-geeigneten Mann“, denn sie wollte ihn erst einmal per Brief kennenlernen. Nach Monaten des Austausches kam es dann im September letzten Jahres zum ersten Treffen und es funkte - auf 1,5 Metern Abstand. Heute sind die beiden ein glückliches Paar.