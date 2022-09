per Mail teilen

Zwei Bürgerentscheide, ständig steigende Baukosten, vier Jahre Bauzeit und die Suche nach Geschäftsbetreibern …. viele Diskussionen gab es um das neue Einkaufscenter in Weil am Rhein. Doch heute wurde die Dreiländergalerie endlich geöffnet – und das, was die Besucher da sahen, hat sie erst mal begeistert ….