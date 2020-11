per Mail teilen

Deutsch-schweizer Dialekte sind ein Teil der Alltagssprache. Und sie sind zahlreich. Das zeigt nun eine Ausstellung in Stans im Kanton Nidwalden.

Wie rede ich wann mit wem? Das war der Leitsatz für diese Ausstellung. Stefan Zollinger, Leiter des Nidwaldner Museum (Kanton Nidwalden) berichtet: "Mundart brennt unter den Fingern. Mit Mundart drückt man Gefühle aus. Und trotzdem ist den Menschen viel zu wenig bewusst, wie variantenreich sie reden."

Dass die Deutsch-Schweiz derart dialektreich ist – etwa im Gegensatz zu Deutschland oder Österreich – komme nicht von ungefähr, sagt die Sprachwissenschaftlerin Regula Schmidlin, Professorin für Linguistik an der Uni Fribourg (Schweiz): "Der Stellenwert des Dialekts in der Gesellschaft ist ein ganz anderer. Man braucht ihn als Alltagssprache, er ist auch nicht stigmatisiert, also man hat auch nicht das Gefühl, derjenige, der Dialekt redet ist ungebildet, weil es eben alle machen."

Dialekte verbinden nicht nur, sie können auch ausgrenzen

Dialekte verbinden nicht nur, sie können auch ausgrenzen. Brigitt Flüeler, ehemalige Journalistin bei Radio SRF, kann ein Lied davon singen. Die Nidwaldner Hörfunkmoderatorin eckte mit ihrer Stimme in anderen Regionen der Schweiz an: "Fürs Radio sei ich ungeeignet. Es gebe doch bestimmt eine andere Möglichkeit für mich Geld zu verdienen. Das ist grenzwertig, das ist verletzend, es ist Sprachrassismus."