Diakonie-Beschäftigte im Schweige-Protest

Mit einem fünfminütigen Schweigen in der Innenstadt haben die Einrichtungen der Diakonie in Offenburg am Dienstag auf sich aufmerksam gemacht. Anlass ist die Woche der Diakonie. Viele Menschen würden nicht wissen, wo sie Hilfe bekommen können. Zu den diakonischen Einrichtungen in Offenburg zählen unter anderem Kindergärten, die Schwangerschaftsberatung, die Telefonseelsorge und Pflegeeinrichtungen. Es gebe nach wie vor einen Mangel an Personal. Und es gebe viele Menschen, die durch die Corona-Pandemie finanziell leiden würden. Die dürften nicht vergessen werden.