Ältere Menschen mehr berücksichtigen

Die Belange älterer und ärmerer Menschen müssen mehr in den gesellschaftlichen und politischen Blickpunkt zu rücken. Das forderte die Diakonie Baden heute bei ihrem Jahrespressegespräch. Die Schere zwischen Armen und Reichen dürfe nicht größer werden, so der Wohlfahrtsverband. Deutlich werde die Kluft bei der Mobilität. E-Autos und E-Bikes könnten sich nicht alle leisten. Es müsse daher verkehrstechnische Alternativen geben. Insbesondere für Bewohner in ländlichen Regionen. Diese seien auch bei der Digitalisierung im Nachteil, weil der Ausbau vor allem in Städten vorangetrieben werde. Eklatant werde das Defizit dann, wenn es um Bildungsangebote geht. Hier entstünden Lücken, die nur schwer wieder aufzuholen sind. So fehlten gerade bei Älteren die nötigen Kenntnisse im Umgang mit Handy und Computer. Somit seien sie von wesentlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen und benachteiligt.