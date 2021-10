Der SC Freiburg trifft am Dienstagabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den VfL Osnabrück. Die Freiburger wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen und ins Achtelfinale einziehen - das wäre das erste Mal seit vier Jahren. Trainer Christian Streich warnte jedoch vor den Osnabrückern. Die Mannschaft steht aktuellen auf dem vierten Platz in der 3. Liga. Vom Höhenflug des eigenen Teams wolle er sich nicht blenden lassen, so Streich.