Deutschland-Tour kommt im August

Zum ersten Mal seit ihrer Neuauflage 2018 prägt eine Bergankunft das Profil der Deutschland Tour 2022: Ziel der dritten Etappe von Deutschlands wichtigstem Radrennen wird am 27. August der Schauinsland sein. Entsprechende Details haben die Organisatoren am Freitag bekannt gegeben. Demnach sollen die rund 130 Profi-Radsportler von Freiburg aus starten und über den Kaiserstuhl und das südliche Markgräflerland auf den 1.284 Meter hohen Freiburger Hausberg fahren. Für den Ex-Profi und Sportlichen Leiter Fabian Wegmann ist der Schauinsland ein "echtes Highlight", wie er in einer Video-Konferenz am Freitagmittag mitteilte.