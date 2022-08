Deutschland Tour rund um Freiburg: Die besten Hotspots für Radfans

Unser Autor ist die Strecke der Deutschland Tour vorab gefahren und verrät, wo die schönsten Plätze für Zuschauer sind und ob auch Ex-Radprofi Jan Ullrich das Rennen durch seinen Heimatdorf Merdingen verfolgt.

Es ist eines der sportlichen Highlights dieses Jahr in der Region Freiburg: die Deutschland Tour. Auf insgesamt rund 150 Kilometern sehen die Radprofis viel von Südbaden, wenn sie denn können und wollen. Und die Menschen in der Region? Die freuen sich auf das Event, wie unser Autor Stefan Schlegel auf seiner persönlichen Tour herausfand.

Hochdorf, 2,8 km

Im richtigen Leben macht Stefanie Pfefferle Schmuck aus Pferdehaar. Bei der Deutschland Tour ist sie Ordnerin, um die Strecke abzusperren. Warum das? "Ich bin im Verein tätig und wurde gefragt. Man hilft wo man kann". Namen von den Radprofis kennt sei allerdings keine.

In Hochdorf hat das Feld gerade voll Fahrt aufgenommen. Von hier an sind es von 148,9 Kilometern "nur" noch 146,1.

Hier der SWR-Radiobeitrag über die Deutschland-Tour zum Nachhören:

Bahlingen am Kaiserstuhl, 26,5 Km

"Deutschland Tour! Bahlingen feiert mit", steht beim Weingut von Marion Boos an der Tür. Der große Hof ist bereits ausgeräumt und wird schön dekoriert. "Nach dem Rennen wird alles bestuhlt und es spielt 'ne Live-Band und ab 18 Uhr ein DJ."

"Bahlingen festelt gern. Von daher glaube ich schon, dass das passt."

Texaspass, 37,1 Km

Der Texaspass (385 Meter) zwischen Oberbergen und Kiechlinsbergen war schon fester Bestandteil der längst ausgestorbenen Regio-Tour. Jetzt wird der Pass auch noch durch die Deutschland Tour geadelt. Von hier aus können alle Radfans das Rennen mit Blick auf die Texas-Kurve mitten in den Weinbergen beobachten. Es ist mit der Bergwertung eines der Streckenhighlights der Deutschland-Tour.

Ein Radtourist aus Nordrhein-Westfalen, der gerade den Pass hochgefahren ist, würde die Tour gern hier mit seiner Frau verfolgen, aber die hat nicht so viel Lust wie er. "Ich hoffe sie lenkt ein."

Merdingen, 67,9 Km

Schaut sich Jan Ullrich die Deutschland Tour an, wenn sie bei ihm an der Haustür vorbeifährt? Zufällig treffe ich einen älteren Herrn. Er sagt, er sei der Vater von Mike Baldinger. Das ist erwähnenswert, weil besagter Mike Baldinger gerade so was wie der Manager von Jan Ullrich sei. Und dem Jan Ullrich würde es gerade richtig gut tun, in Merdingen zu sein. Die Baldingers kümmern sich um Jan Ullrich nach seiner Krise und schirmen ihn auch ein bisschen ab. Er ist sich aber sicher, dass Jan Ullrich zuguckt bei der Deutschland Tour.

Bad Krozingen, 84,7 Km

Bad Krozingen hat, genau wie Freiburg, schon Tour-de-France-Erfahrung. "Natürlich sind wir dabei", verkündete der Kurdirektor Rolf Rubsamen, als die Anfrage kam, ob die Tour durch Bad Krozingen rollen darf. Er wollte aber auch ein Highlight und das hat er bekommen. Eine von zwei Sprintwertungen ist in Bad Krozingen.

"Wir haben ein Blitzer mit Tempo 30. Natürlich ist der nicht in Betrieb, wenn die Tour kommt."

Auch ansonsten wird den Zuschauenden in Bad Krozingen was geboten. Hier findet das größte Straßenfest entlang der Deutschland-Tour-Strecke statt.

Bergstation-Schauinsland, 148,9 Km

Dann das Ziel: Freiburgs Hausberg Schauinsland ist geliebt und gehasst. "Traumhaft. Schöne Straße. Tut weh," sagt ein Hobbyradler, der gerade verdammt flott den Berg hochgefahren ist. Er selbst kann nicht zugucken beim Rennen, er muss die kleinen Kinder hüten. "Das sind über zehn Kilometer Anstieg, durchschnittlich acht bis neun Prozent. Die fahren hier relativ flott hoch im oberen 20 Km/h-Bereich. Auf jeden Fall ist das ein Spektakel."