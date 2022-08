Deutschland Tour: Yates gewinnt Königsetappe zum Schauinsland

Die dritte Etappe der Deutschland Tour hat der Brite Adam Yates für sich entschieden. Die Schlussetappe führt am Sonntag von Schiltach im Kreis Rottweil nach Stuttgart.

Der britsche Radprofi Adam Yates hat bei der Deutschland Tour die Königsetappe gewonnen und das Rote Trikot des Gesamtführenden übernommen. Der 30 Jahre alte Profi vom Team Ineos-Grenadiers konnte sich am Samstag auf der dritten Etappe nach 148,9 Kilometern von Freiburg zur 1.207 Meter hoch gelegenen Bergankunft auf den Schauinsland als Solist durchsetzen.

Damit löste er den Italiener Alberto Bettiol als Gesamtführenden ab. Tageszweiter wurde mit 19 Sekunden Rückstand auf Yates der Spanier Pello Bilbao, gefolgt vom Belgier Mauri Vansevenant.

Zimmermann als bester Deutscher bei Königsetappe

Bester Deutscher wurde mit 29 Sekunden Rückstand der Augsburger Georg Zimmermann als Fünfter. Emanuel Buchmann musste im Schlussanstieg acht Kilometer vor dem Ziel abreißen lassen und kam mit mehr als zwei Minuten Rückstand ins Ziel.

Radprofi und Wahl-Freiburger Simon Geschke wurde unter tosendem Beifall gefeiert. Im Juli hatte Geschke im rot-weiß gepunkteten Bergtrikot bei der Tour de France begeistert und fast einen Coup gelandet. Als "Bergkönig der Herzen" wurde der 36 Jahre alte gebürtige Berliner nun bei der Team-Vorstellung vor dem Start vor den Augen seiner Freundin vorgestellt. Geschke sagte der Deutschen Presse-Agentur, das sei "eine Riesenehre" für ihn.

Simon Geschke steht im Vorfeld der dritten Etappe der Deutschland-Tour am Start in Freiburg. dpa Bildfunk Philipp von Ditfurth

Dritte Etappe gilt als Königsetappe

Die dritte Etappe der fünftägigen Deutschland Tour gilt als Königsetappe. Die Strecke startete in der Freiburger Altstadt und führte nördlich aus Freiburg raus in Richtung Kaiserstuhl. Über Schelinger Höhe und Texaspass ging es an die deutsch-französische Grenze in Breisach am Rhein und Bad Krozingen. Kurz vor Horben folgte der Anstieg durch das Hexental. Zum Schluss ging es für zwölf Kilometer bergauf zum Schauinsland.

Die führende Ausreißergruppe fährt während der dritten Etappe der Deutschland-Tour auf die Ortschaft Oberbergen im Kaiserstuhl zu. Die 3. Etappe der Deutschland-Tour führt von Freiburg durch den Breisgau und das Markgräfler Land auf den Schauinsland. dpa Bildfunk Philipp von Ditfurth

Hier der SWR-Radiobeitrag über die Deutschland-Tour zum Nachhören:

Für Freiburg hat der Radsport große Bedeutung

Für die Region ist die Deutschland Tour ein großes Spektakel. Sportbürgermeister Stefan Breiter sagte kurz vor dem Start, die Veranstaltung wecke Erinnerungen an das Jahr 2000, als die Tour de France das letzte Mal in Freiburg war. "In Freiburg muss man niemandem erklären, welchen Stellenwert der Radsport hat", sagte Breiter.

Vor dem Beginn der dritten Etappe der Deutschland Tour ist im Startbereich schon einiges los. SWR Isabel Röder

Schon am Samstagmorgen wurde eine der Hauptstraßen abgesperrt, von einer großen Bühne schallte Musik. Breiter gab vorab Tipps, wo Zuschauerinnen und Zuschauer den besten Blick auf die Radfahrer haben: "Es gibt tolle Orte, wo man das Ganze beobachten kann - mein Tipp ist entweder das Ziel auf dem Schauinsland oder der Texaspass."

Unser Autor ist die Strecke vorab gefahren und verrät die schönsten Plätze für Zuschauer:

Die Schlussetappe führt am Sonntag über 186,6 Kilometer von Schiltach (Kreis Rottweil) nach Stuttgart. Insgesamt haben die Radprofis dann 710,7 Kilometer seit dem Prolog am Mittwoch in Weimar in den Beinen. Im Vorjahr gewann Buchmanns Bora-hansgrohe-Teamkollege Nils Politt das Rennen.